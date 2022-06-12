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Авиация ВСУ уничтожила три склада боеприпасов и скопление российской техники на юге

Фото: Авиация ВСУ уничтожила три склада боеприпасов и скопление российской техники на юге (armyinform.com.ua)
Автор: Артур Родивилов

Украинские военные на юге трижды нанесли авиаудары по складам оккупантов. ВСУ уничтожили скопление российской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что ракетно-артиллерийскими и другими подразделениями ВСУ в результате выполнения огневых задач уничтожены 13 оккупантов

ВСУ уменьшили количество вооружения врага на один танк, пять автомобилей и три полевых склада боеприпасов в Херсонской области.

Как сообщается, противник пытается вести контрбатарейную борьбу.

Вместе с тем враг в очередной раз ударил реактивной системой залпового огня "Ураган" по пригороду Николаева, продолжая огненное и психологическое давление на гражданское население.

Напомним, украинские военные ведут контрнаступление в Херсонской области в направлениях трех поселков. Также ВСУ освободили от оккупантов Таврическое.

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Херсонская область