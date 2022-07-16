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Авиация ВСУ уничтожила склад боеприпасов, гаубицу и бронетехнику оккупантов, - ОК "Юг"

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Киев, Суббота 16 июля 2022 02:54
Авиация ВСУ уничтожила склад боеприпасов, гаубицу и бронетехнику оккупантов, - ОК "Юг" Фото: авиация ВСУ нанесла несколько ударов на южном направлении (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

ВСУ парами вертолетов и штурмовыми самолетами нанесли четыре удара по скоплению живой силы, вооружения и техники оккупантов в районе Правдиного, Лозового и Благодатного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

В результате ударов оккупанты потеряли 18 солдат, самоходную гаубицу "Гвоздика", шесть единиц бронированной и автомобильной техники, а также полевой склад боеприпасов.

Напомним, министр обороны Алексей Резников считает, что войну с Россией можно завершить до конца года, но есть определенное условие.

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