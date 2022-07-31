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Авіація ЗСУ знищила два склади боєприпасів і ротні опорні пункти ворога

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Неділя 31 липня 2022 00:07
Авіація ЗСУ знищила два склади боєприпасів і ротні опорні пункти ворога Фото: Авіація ЗСУ знищила два склади боєприпасів і Ротні опорні пункти ворога (mil in ua)
Автор: Артур Родивилов

Українська авіація за добу знищила два польових склади боєприпасів, два ротних опорних пункти і до 20 одиниць бойової броньованої техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що штурмова авіація Повітряних сил України на кількох стратегічних напрямках завдала потужних ударів із застосуванням різного ракетно-бомбового озброєння

Був знищений безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Також під Ізюмом Авіація ЗСУ била по винищувачу ворога Су-30СМ, який раніше атакував українські штурмовики Су-25.

"На жаль, збити винищувач росіян не вдалося через велику відстань, втім, завдяки цій бойовій роботі зенітників, Су-30 відігнали, що дозволило нашій штурмовій авіації успішно завершити авіаційний удар і знищити окупантів", - йдеться в повідомленні.

Повітряні сили за добу знищили десятки окупантів.

Нагадаємо, українські захисники продовжують атакувати російських окупантів на півдні. За минулу ніч ЗСУ знищили кілька складів з боєприпасами і паливом.

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