На юге ВСУ за ночь уничтожили несколько вражеских складов с боеприпасами и топливом
Украинские защитники продолжают атаковать российских оккупантов на юге. За минувшую ночь ВСУ уничтожили несколько складов с боеприпасами и топливом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook.
"Наши ракетно-артиллерийские подразделения продолжают усиленный огневой контроль транспортных и логистических объектов, на которые рассчитывает враг в своих стратегических планах", - говорится в сообщении.
Ночью украинским воинам удалось уничтожить российские склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов в Бериславском районе Херсонской области.
В то же время в Новой Каховке критически уменьшены запасы топлива оккупантов и максимально затруднено транспортное сообщение.
Напомним, вчера стало известно, что ВСУ уничтожили пять вражеских целей в Херсонской области, среди них важный железнодорожный узел в Бриловке.
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