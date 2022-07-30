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На юге ВСУ за ночь уничтожили несколько вражеских складов с боеприпасами и топливом

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Херсонская область, Суббота 30 июля 2022 14:11
На юге ВСУ за ночь уничтожили несколько вражеских складов с боеприпасами и топливом Фото: ВСУ уничтожают склады оккупантов с боеприпасами и топливом (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники продолжают атаковать российских оккупантов на юге. За минувшую ночь ВСУ уничтожили несколько складов с боеприпасами и топливом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook.

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения продолжают усиленный огневой контроль транспортных и логистических объектов, на которые рассчитывает враг в своих стратегических планах", - говорится в сообщении.

Ночью украинским воинам удалось уничтожить российские склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов в Бериславском районе Херсонской области.

В то же время в Новой Каховке критически уменьшены запасы топлива оккупантов и максимально затруднено транспортное сообщение.

Напомним, вчера стало известно, что ВСУ уничтожили пять вражеских целей в Херсонской области, среди них важный железнодорожный узел в Бриловке.

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