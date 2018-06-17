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Авиация Турции нанесла удар по курдам в Ираке

НовостиПроисшествия    17.06.2018 - 06:31
Иллюстративное фото: взрыв в Ираке (twitter.com/defense_iraq)
Иллюстративное фото: взрыв в Ираке (twitter.com/defense_iraq)

Целью бомбардировки был горный район Кандиль

ВВС Турции нанесли удар по позициям Курдской рабочей партии (КРП). Инцидент произошел во время съезда руководства партии в северном Ираке 16 июня, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, информирцет DW.

"Целью бомбардировки был горный район Кандиль, поскольку там, по предположению турецкого правительства, скрываются лидеры КРП. Президент Турции заявил, что в ходе бомбардировки, скорее всего, пострадали высокопоставленные члены КРП", - пишет издание.

Отмечается, что результаты бомбардировки Эрдоган не осветил, заявив что еще нет информации, по которой можно делать выводы.

"То, что поражен важный сборный пункт КРП, несомненно", - сказал Эрдоган.

Сообщается, правительство Турции снова  пригрозило ввести сухопутные войска на границу Ирака и Ирана в регион Кандиль. 

Напомним, в ходе предвыборной поездки турецкого депутата произошла стрельба.

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Теги публикации: Турция, Ирак, курды  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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