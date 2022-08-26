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Авиация оккупантов. Сколько техники у границы Украины и какой запас

Фото: Россия держит у границ до 360 вертолетов и 400 самолетов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия имеет в запасе несколько тысяч единиц авиационной техники. Возле украинской границы РФ держит сотни самолетов и вертолетов, но пока не увеличивает их запас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната в эфире телемарафона.

400 самолетов и 360 вертолетов

Игнат отметил, что Россия не стягивает к границам авиацию, а лишь производит ротацию, чтобы восполнить потери, которые наносятся украинские защитники. У границы враг держит 400 самолетов и до 360 вертолетов.

"Не стягивает, они были еще до вторжения. Такое количество военной техники. Было 450 самолетов и 250 вертолетов. Несмотря на то, что уже уничтожено более 200 самолетов и более 200 вертолетов, Россия просто пополняет запасы авиации, которые были уничтожены, и таким образом несколько увеличила именно вертолетные подразделения, которые находятся вокруг украинских границ и сейчас увеличились до 360. Это 155 ударных вертолетов, остальные военно-транспортные", - заявил Игнат.

Сколько еще в России авиации?

По его словам, Россия после развала СССР получила до 4 тысяч единиц различной авиационной техники, а Украина более тысячи. Однако важно, что оккупанты используют модернизированные самолеты в Украине.

"Те же самые самолеты Су-30 СМ истребители, которые использует оккупант, это фактически модернизированный самолет Су-27 и другие самолеты, такие как Су-34. Именно эта новейшая техника была использована в первые дни полномасштабного вторжения, и именно эту технику уничтожали наша противовоздушная оборона и военные летчики", - объяснил спикер.

Остановили ли санкции производство современных самолетов в РФ?

Игнат также оценил влияние санкций на производство авиационной техники в России. По его словам, РФ постепенно теряет доступ к микросхемам, платам и чипам, которыми оборудованы не только самолеты, но и беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.

"Россия поэтапно лишается этих всех технологий. Единственное, что надо миру и нам жестко контролировать - это выполнение тех санкций, которые уже приняты к государству-террористу. Потому что Россия не будет останавливаться ни перед чем, она всегда воровала технологии и изобретения и будет делать это в дальнейшем через третьи страны или путем контрабанды", - добавил он.

Напомним, с начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили уже 234 российских самолета и 202 вертолета.

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