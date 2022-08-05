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Авіація завдала наймасованішого удару по росіянах на півдні, - Арестович

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Київ, П'ятниця 05 серпня 2022 22:47
Авіація завдала наймасованішого удару по росіянах на півдні, - Арестович Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Українська бойова авіація сьогодні завдала наймасованішого удару по росіянах в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

"У Херсонській області чудові речі відбулися сьогодні. Наша авіація по щільності ударів показала щось, чого ми не бачили за всю війну. Напевно, 8-10 літаків в одному нальоті було за раз, і не один наліт був", - зазначив він.

За його словами, це говорить про те, що або російське ППО вже не працює на Херсонську область, або її можливості стали обмеженими після українських ударів.

"Такого масованого нальоту я не пригадаю за всю історію цієї війни з нашого боку. Так нахабно 4-5 парами кілька разів за добу, вдень... Якщо таке триватиме ще кілька днів, там дуже погано буде російському угрупованню", - підкреслив Арестович.

За його словами, за непідтвердженою інформацією, літаки могли заходити на лівобережну частину Херсонської області. Крім того, українські сили працювали сьогодні в районі Берислава та Нової Каховки.

Нагадаємо, раніше в Силах оборони України допустили, що удари по Антонівському мосту в Херсоні продовжаться.

До цього стало відомо, що ЗСУ на південному напрямку знищили три склади, чотири комплекси С-300 та артилерію окупантів.

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Херсонская область Війна Росії проти України
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