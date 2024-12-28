Боротьба з контрабандою: авіація Ізраїлю вдарила по КПП кордоні Сирії та Лівану
Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по семи контрольно-пропускних пунктах на кордоні Сирії та Лівану. Мета рейду - заблокувати потік зброї до ліванського угруповання "Хезболла" на півдні країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що крім ударів по КПП, ізраїльські війська на півдні Лівану також захопили вантажівку з 40-ствольною ракетною установкою. Вона була частиною партії, що вміщувала вибухівку, гранатомети й автоматичні гвинтівки АК-47.
Командувач ВПС Ізраїлю генерал-майор Томер Бар заявив, що "Хезболла" намагається контрабандним шляхом завозити зброю до Лівану, щоб перевірити здатність Ізраїлю зупинити її.
"З цим не можна миритися", - сказав він.
Крихке перемир'я між Ізраїлем та Ліваном
27 листопада між угрупованням "Хезболла" та Ізраїлем запрацював режим припинення вогню. Угоду розробили лідери США, Франції та низки інших країн.
За угодою, Ізраїль повинен поетапно вивести свої війська з південного Лівану, а "Хезболла" - демонтувати несанкціоновані військові об'єкти на південь від річки Літані.
Однак угода так і не запрацювала на повну силу. Сторони звинувачують одна одну в порушенні угоди.
Вже на початку грудня ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу звинуватив "Хезболлу" в серйозному порушенні перемир'я.
Згодом ізраїльські військові атакували військові об'єкти ісламістів у Лівані.
Під час наступних операцій упродовж грудня, Ізраїль знищив значну частину ракетних запасів "Хезболли" на півдні Лівану та заявив, що не допустить контрабанди зброї для бойовиків через Сирію.
У четвер, 26 грудня, миротворчі сили ООН у Лівані закликали ізраїльські війська вивести свої сили, посилаючись на те, що вони неодноразово порушували угоду.
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