Боротьба з контрабандою: авіація Ізраїлю вдарила по КПП кордоні Сирії та Лівану

Фото: Ізраїль намагається перекрити контрабанду зброї з Сирії до Лівану (Getty Images)

Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по семи контрольно-пропускних пунктах на кордоні Сирії та Лівану. Мета рейду - заблокувати потік зброї до ліванського угруповання "Хезболла" на півдні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що крім ударів по КПП, ізраїльські війська на півдні Лівану також захопили вантажівку з 40-ствольною ракетною установкою. Вона була частиною партії, що вміщувала вибухівку, гранатомети й автоматичні гвинтівки АК-47. Командувач ВПС Ізраїлю генерал-майор Томер Бар заявив, що "Хезболла" намагається контрабандним шляхом завозити зброю до Лівану, щоб перевірити здатність Ізраїлю зупинити її. "З цим не можна миритися", - сказав він.