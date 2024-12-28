Борьба с контрабандой: авиация Израиля ударила по КПП границе Сирии и Ливана

Фото: Израиль пытается перекрыть контрабанду оружия из Сирии в Ливан (Getty Images)

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по семи контрольно-пропускным пунктам на границе Сирии и Ливана. Цель рейда - заблокировать поток оружия к ливанской группировке "Хезболла" на юге страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что израильские войска на юге Ливана также захватили грузовик с 40-ствольной ракетной установкой. Она была частью партии, содержащей взрывчатку, гранатометы и автоматические винтовки АК-47. Командующий ВВС Израиля генерал-майор Томер Бар заявил, что "Хезболла" пытается контрабандным путем завозить оружие в Ливан, чтобы проверить способность Израиля остановить ее. "С этим нельзя мириться", - сказал он в своём заявлении.