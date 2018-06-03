Авиация Израиля нанесла второй за сутки авиаудар по объектам ХАМАС

ЦАХАЛ нанес удары еще по пяти военным объектам в секторе Газа

Военная авиация Израиля нанесла второй за сутки авиаудар по военным объектам ХАМАС на севере сектора Газа. Об этом говорится в сообщении на странице Армии обороны Израиля в Twitter.

"Истребители ВВС Израиля атаковали пять целей на военном объекте, который принадлежит военно-морским силам террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении.

Moments ago, IAF fighter jets targeted five terror targets at a military compound belonging to the Hamas terror organization's naval force in the northern Gaza Strip pic.twitter.com/C431gbkR3K — IDF (@IDFSpokesperson) June 3, 2018

Отметим, удар был нанесен в ответ на запущенные с территории сектора Газа ракеты.

Напомним, до этого Военно-воздушные силы Израиля нанесли 10 ударов по объектам ХАМАС.

Ранее система противовоздушной обороны (ПВО) Израиля перехватила ракету, запущенную со стороны сектора Газа. Система "Стальной щит" идентифицировала две ракеты, однако удалось сбить только одну. Перед перехватом ракеты сработала система оповещения в региональном совете Эшколь.