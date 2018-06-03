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Авиация Израиля нанесла второй за сутки авиаудар по объектам ХАМАС

НовостиПроисшествия    03.06.2018 - 09:14
Фото: авиация Израиля (wikipedia.com)
Фото: авиация Израиля (wikipedia.com)

ЦАХАЛ нанес удары еще по пяти военным объектам в секторе Газа

Военная авиация Израиля нанесла второй за сутки авиаудар по военным объектам ХАМАС на севере сектора Газа. Об этом говорится в сообщении на странице Армии обороны Израиля в Twitter.

"Истребители ВВС Израиля атаковали пять целей на военном объекте, который принадлежит военно-морским силам террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении.

 

Отметим, удар был нанесен в ответ на запущенные с территории сектора Газа ракеты.

Напомним, до этого Военно-воздушные силы Израиля нанесли 10 ударов по объектам ХАМАС.  

Ранее система противовоздушной обороны (ПВО) Израиля перехватила ракету, запущенную со стороны сектора Газа. Система "Стальной щит" идентифицировала две ракеты, однако удалось сбить только одну. Перед перехватом ракеты сработала система оповещения в региональном совете Эшколь.

 

Израильская ПВО перехватила запущенную с Сектора Газа ракету
Теги публикации: Сектор Газа, Израиль, авиаудары  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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