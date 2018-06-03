Авіація Ізраїлю нанесла другий за добу авіаудар по об'єктам ХАМАС

ЦАХАЛ завдав ударів ще по п'ятьох військових об'єктах у секторі Газа

Військова авіація Ізраїлю нанесла другий за добу авіаудар по військовим об'єктам ХАМАС на півночі сектора Газа. Про це йдеться в повідомленні на сторінці Армії оборони Ізраїлю в Twitter.

"Винищувачі ВПС Ізраїлю атакували п'ять цілей на військовому об'єкті, що належить військово-морським силам терористичної організації ХАМАС", - йдеться в повідомленні.

Moments ago, IAF fighter jets targeted five terror targets at a military compound belonging to the Hamas terror organization's naval force in the northern Gaza Strip pic.twitter.com/C431gbkR3K — IDF (@IDFSpokesperson) June 3, 2018

Зазначимо, удар був нанесений у відповідь на запущені з території сектора Газа ракети.

Нагадаємо, до цього Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали 10 ударів по об'єктам ХАМАС.

Раніше система протиповітряної оборони (ППО) Ізраїлю перехопила ракету, запущену з боку сектора Газа. Система "Сталевий щит" ідентифікувала дві ракети, проте вдалося збити тільки одну. Перед перехопленням ракети спрацювала система оповіщення в регіональній раді Ешколь.