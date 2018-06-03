Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Авіація Ізраїлю нанесла другий за добу авіаудар по об'єктам ХАМАС

НовиниНадзвичайні події    03.06.2018 - 09:14
Фото: авіація Ізраїлю (wikipedia.com)
Фото: авіація Ізраїлю (wikipedia.com)

ЦАХАЛ завдав ударів ще по п'ятьох військових об'єктах у секторі Газа

Військова авіація Ізраїлю нанесла другий за добу авіаудар по військовим об'єктам ХАМАС на півночі сектора Газа. Про це йдеться в повідомленні на сторінці Армії оборони Ізраїлю в Twitter.

"Винищувачі ВПС Ізраїлю атакували п'ять цілей на військовому об'єкті, що належить військово-морським силам терористичної організації ХАМАС", - йдеться в повідомленні.

 

Зазначимо, удар був нанесений у відповідь на запущені з території сектора Газа ракети.

Нагадаємо, до цього Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали 10 ударів по об'єктам ХАМАС.

Раніше система протиповітряної оборони (ППО) Ізраїлю перехопила ракету, запущену з боку сектора Газа. Система "Сталевий щит" ідентифікувала дві ракети, проте вдалося збити тільки одну. Перед перехопленням ракети спрацювала система оповіщення в регіональній раді Ешколь.

 

Ізраїльська ППО перехопила запущену з Сектора Гази ракету
Теги публікації: Сектор Газа, Ізраїль, авіаудари  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Український журналіст на росТБ розлютив пропагандистів Кремля, нагадавши про брехню Путіна (відео)
На очах поліції: мати загиблої Ірини Бережної облили зеленкою (відео)
У Києві діти встановили новий танцювальний рекорд: яскраві фото
Тіна Кароль виділила півмільйона гривень на допомогу дітям
On Top