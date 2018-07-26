Авіація Ізраїлю завдала удару по території Сирії

Влада Ізраїлю пообіцяла жорстко реагувати на будь-які загрози безпеці своїх громадян

У відповідь на запуск ракет у бік Ізраїлю, ВПС та артилерія завдали удару по території Сирії. Про це в Twitter повідомляє прес-служба Сил оборони Ізраїлю.

ВПС Ізраїлю атакували ракетну установку на території Сирії, яка провела пуск двох ракет.

"Літак Сил оборони Ізраїлю атакував ракетну установку, використану для нанесення удару. Територія поблизу установки була піддана артилерійському обстрілу", - йдеться в повідомленні.

Влада Ізраїлю повідомляє, що буде жорстко реагувати на будь-яку загрозу безпеці своїх громадян.

Нагадаємо, армія Ізраїлю збила сирійський винищувач. Ізраїльська армія запустила дві ракети з комплексу Patriot по винищувачу "Сухий" Військово-повітряних сил Сирії, який проник в повітряний простір Ізраїлю на 1 милю вглиб.