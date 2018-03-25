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Интервью

Авиация Израиля нанесла удар по сектору Газа

НовостиПроисшествия    25.03.2018 - 09:31
Фото: самолеты ВВС Израилая (flickr.com/idfonline)
Фото: самолеты ВВС Израилая (flickr.com/idfonline)

В ответ на разрушение пограничного забора ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа

Израильская авиация нанесла удар по сектору Газа в ответ на прорыв границы палестинцами и разрушения пограничного забора. Об этом сообщает на Армия обороны Израиля на своем официальном Twitter-аккаунте.

В частности, сообщается, что ранее несколько палестинцев повредили разделительный забор и, проникнув на израильскую сторону границы, попытались поджечь стоявшую там строительную технику. В результате вылазки никто не пострадал, а нападавшие ретировались после того, как на место ЧП подоспели военные.

Армия подчеркнула, что считает ответственным за все агрессивные действия из сектора Газа правящее там движение ХАМАС.

Также сообщается, что "в ответ самолеты ВВС Израиля атаковали террористический объект на территории военной базы, принадлежащей террористической организации ХАМАС, в (городе) Рафах на юге сектора Газы".

Для справки, напряженность между израильскими войсками и палестинцами возросла после того, как в начале декабря президент США Дональд Трамп объявил, что признает Иерусалим столицей Израиля и намерен перенести туда из Тель-Авива американское посольство.

Напомним, как сообщалось ранее, Израиль взял ответственность за уничтожение ядерного реактора в 2007 году.

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Теги публикации: Сектор Газа, Израиль, граница  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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