Авіація Ізраїлю завдала удару по сектору Газа

У відповідь на руйнування прикордонного паркану ВПС Ізраїлю завдали удару по сектору Газа

Ізраїльська авіація завдала удару по сектору Газа у відповідь на прорив кордону палестинцями і руйнування прикордонного паркану. Про це повідомляє на Армія оборони Ізраїлю на своєму офіційному Twitter-акаунті.

Зокрема, повідомляється, що раніше кілька палестинців пошкодили розділовий паркан і, проникнувши на ізраїльську сторону кордону, спробували підпалити стояла там будівельну техніку. В результаті вилазки ніхто не постраждав, а нападники ретирувалися після того, як на місце НП приспіли військові.

Армія підкреслила, що вважає відповідальним за все агресивні дії з сектора Газа правляча там рух ХАМАС.

Yesterday, the security fence next to Israel & the Gaza Strip was damaged & there was an attempt to arson an engineering vehicle. In response, moments ago, the IAF targeted a terror objective in a military compound in Rafah, southern Gaza, belonging to Hamas,a terror organization — IDF (@IDFSpokesperson) March 24, 2018

Також повідомляється, що "у відповідь літаки ВПС Ізраїлю атакували терористичний об'єкт на території військової бази, що належить терористичної організації ХАМАС, в (місті) Рафах на півдні сектора Гази".

Для довідки, напруженість між ізраїльськими військами і палестинцями зросла після того, як на початку грудня президент США Дональд Трамп оголосив, що визнає Єрусалим столицею Ізраїлю і має намір перенести туди з Тель-Авіва американське посольство.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Ізраїль взяв відповідальність за знищення ядерного реактора в 2007 році.