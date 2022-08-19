ВСУ отбили все атаки на Донбассе и остановили попытку прорыва на юге: сводка Генштаба

Российские оккупанты совершили несколько атак на Донбассе, однако украинские защитники отбили их. Также ВСУ остановили попытку прорыва на границе с Херсонской и Николаевской областями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Волынское и Полесское направления

Беларусь продолжает проводить учения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

Северское направление

Оккупанты из артиллерии обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Пушкари Черниговской области и Мирополье и Павловка в Сумской области.

Харьковское направление

Из артиллерии и танков оккупанты обстреляли населенные пункты Харьков, Протопоповка, Петровка, Слатино, Большие Проходы, Коробочкино, Милова и Гусаровка. Оккупанты нанесли авиационные удары возле Старого Салтова и Яворского.

Российские войска пытались прорвать оборону наших войск в направлениях Питомника, получили отпор и отступили. Осуществили дистанционное минирование местности в районах Старого и Верхнего Салтова.

Славянское направление

Противник обстреливал из артиллерии различных типов районы неподалеку Дибровного, Вернополья, Чепиля и Богородичного.

Украинские воины отбили штурм в направлении населенных пунктов Карнауховка, Дибровное, Вернополье и Долина. Враг понес потери и отошел.

Краматорское направление

Оккупанты пытались вытеснить ВСУ с позиций, поэтому из танков и артиллерии обстреливали территории неподалеку Северска, Григоровки, Берестового и Ивано-Дарьевки.

Также армия РФ без успеха вела штурм в направлении Выемки и Ивано-Дарьевки, получили жесткий отпор и ушли.

Бахмутское направление

Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Светлое, Соледар, Берестовое, Вершина, Белогоровка, Железное, Яковлевка. Враг задействовал авиацию для ударов неподалеку Соледара и Яковлевки.

Оккупанты штурмовали в направлении населенных пунктов Бахмут, Соледар, Кодема, Бахмутское и Зайцевое, но отошли.

Авдеевское направление

Противник обстреливал районы возле населенных пунктов Новоукраинка, Красногоровка, Водяное, Марьинка, Шевченко, Ласточкино, Авдеевка и Опытное. Нанес авиаудар вблизи Марьинки, Новоселовки Второй и Невельского.

Противник вел наступление в районах населенных пунктов Опытное, Пески и Майорск, успеха не имел, отошел.

Новопавловское направление

Оккупанты обстреливали районы неподалеку Великой Новоселки, Павловки, Новомихайловки и Золотой Нивы. Противник нанес авиационные удары вблизи Павловки и Новомихайловки. Возле последнего враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение, понес потери и отступил.

Запорожское направление

Из артиллерии и танков армия РФ обстреляла районы населенных пунктов Самойловка, Гуляйполе, Преображенка, Малая Токмачка, Полтавка, Новоселка, Темировка, Железнодорожное и Новоандреевка. Нанесла авиаудары возле Щербаков, Дорожнянки и Новоселки.

Южнобугское направление

Оккупанты пытаются удержать занимаемые позиции и не позволить украинским войскам продвинуться. Враг обстреливает из тяжелого вооружения всю линию фронта.

Армия РФ нанесла авиационные удары неподалеку Николаевского, Новой Жизни, Первомайского, Белого Колодца и Лозового.

Враг попытался прорвать оборону ВСУ возле села Кирово на границе Херсонской и Николаевской областей. Однако защитники остановили атаку, а оккупанты понесли значительные потери.

Черное и Азовское моря

Российские корабли продолжают блокировать судоходство и держать в акваториях ракеты для ударов по территории Украины.