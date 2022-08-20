Авіація та артилеристи атакували окупантів у Херсонській області: ворог зазнав втрат

Фото: ЗСУ вдарили по позиціях окупантів на півдні (Getty Images)

Українська авіація та артилерія зранку 20 серпня атакувала позиції окупантів на півдні. Ворог зазнав втрат у живій силі і техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" у Facebook.

Авіація атакувала опорний пункт ворога поблизу Іванівки у Херсонській області. Також українські артилеристи вдарили по позиціях противника. "Ракетно-артилерійські підрозділи, виконуючи вогневі завдання зменшили вороже військо на 10 рашистів та 2 одиниці броньованої техніки. Остаточні втрати ворога розвідуються", - йдеться у повідомленні. Вночі окупанти за підтримки бойової машини десанту та двох танків Т-72 намагалися штурмувати у районі Благодатного, проте успіху не мали. Перед світанком ворог відступив для поповнення запасу і продовжив наступ. Наразі йдуть бої.