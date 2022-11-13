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На авіашоу в США зіткнулися ретро-літаки: названо кількість жертв

Фото: на авіашоу в США зіткнулися ретро-літаки (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Шестеро людей загинули під час зіткнення історичних військових літаків у Далласі, США, імена жертв не розголошуються. Аварія спричинила пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Сьогодні влада продовжує роботу над розслідуванням та ідентифікацією загиблих", - заявив суддя Клей Дженкінс.

В авіакатастрофі брали участь літаки часів Другої світової війни - бомбардувальник Boeing B-17 Flying Fortress та винищувач Bell P-63 Kingcobra. Вони брали участь в авіашоу Wings Over Dallas в аеропорту Даллас Екзек'ютів.

Хенк Коутс, президент і виконавчий директор Commemorative Air Force, групи, яка займається збереженням бойових літаків Другої світової війни, сказав, що B-17, масивний чотиримоторний бомбардувальник, зазвичай має екіпаж із чотирьох-п'яти осіб.

Коутс додав, що P-63 — це американський винищувач, який пілотує один пілот, але він не сказав, скільки людей було на борту літаків у момент аварії. За його словами, причини зіткнення наразі невідомі, триває слідство.

Нагадаємо, що вчора, 12 листопада, на авіашоу в США в повітрі зіткнулися два літаки. Представник аеропорту Далласа, в якому відбувся захід, повідомив, що рятувальні бригади займаються евакуацією глядачів.

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