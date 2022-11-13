На авиашоу в США столкнулись ретро-самолеты: названо количество жертв

"Сегодня власти продолжают работу над расследованием и идентификацией погибших", - заявил судья Клэй Дженкинс.

В авиакатастрофе участвовали самолеты времен Второй мировой войны — бомбардировщик Boeing B-17 Flying Fortress и истребитель Bell P-63 Kingcobra. Они принимали участие в авиашоу Wings Over Dallas в аэропорту Даллас Экзекьютив.

Хэнк Коутс, президент и исполнительный директор Commemorative Air Force, группы, занимающейся сохранением боевых самолетов Второй мировой войны, сказал, что B-17, массивный четырехмоторный бомбардировщик, обычно имеет экипаж из четырех-пяти человек.

Коутс добавил, что P-63 — это американский истребитель, пилотируемый одним пилотом, но он не сказал, сколько людей было на борту самолетов в момент крушения. По его словам, причины столкновения пока неизвестны, продолжается следствие.