Авиарегулятор ЕС приостановил действие сертификатов авиакомпаний России

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) приостановило действие сертификатов российских авиакомпаний. Все из-за санкций ЕС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского агентства по безопасности полетов.

В то же время авторегулятор приостановил прием и пересмотр заявок на сертификацию, которые уже поступили.

Воздушные суда, среди которых и российские Superjet 100 и Ту-204 - также попали в список.

В список организаций чьи сертификаты были приостановлены входят:

"EASA приняло решение приостановить действие всех выданных им сертификатов, в том числе сертификатов на продукцию, запчасти и приборы, а также сертификатов на тренировочные центры и авиатренажеры, если владелец сертификата находится или проживает в России или иным образом подпадает под санкции", - пишет пресс-служба EASA.

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