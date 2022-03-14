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Авиарегулятор ЕС приостановил действие сертификатов авиакомпаний России

Автор: Сергей Пышкин

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) приостановило действие сертификатов российских авиакомпаний. Все из-за санкций ЕС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского агентства по безопасности полетов.

"EASA приняло решение приостановить действие всех выданных им сертификатов, в том числе сертификатов на продукцию, запчасти и приборы, а также сертификатов на тренировочные центры и авиатренажеры, если владелец сертификата находится или проживает в России или иным образом подпадает под санкции", - пишет пресс-служба EASA.

В список организаций чьи сертификаты были приостановлены входят:

  • авиакомпании: "Аэрофлот", S7, "Волга-Днепр", "Уральские авиалинии" и другие;
  • предприятия сферы технического обслуживания авиатехники: "А-Техникс", "S7 Инжиниринг", "Волга - Днепр техникс" и другие.

Воздушные суда, среди которых и российские Superjet 100 и Ту-204 - также попали в список.

В то же время авторегулятор приостановил прием и пересмотр заявок на сертификацию, которые уже поступили.

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