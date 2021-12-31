Авианосец США прибыл в Грецию для поддержки сил НАТО
Авианосец ВМС США Harry Truman прибыл в Грецию для поддержки сил НАТО. Он остановился в бухте Суда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил США.
Отмечается, что авианосец будет защищать интересы США и союзников в Европе и Африке.
"Harry Truman прибыл в залив Суда 30 декабря 2021 года для поддержания стабильности и безопасности на море и защиты интересов США, союзников и партнеров в Европе и Африке", - говорится в сообщении.
Напомним, военное руководство США приняло решение оставить атомный авианосец в акватории Средиземного моря.
Министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ ударной группе ВМС США оставаться в регионе, а не двигаться на Ближний Восток. Такое решение было принято на фоне опасений по поводу скопления российских войск у границы с Украиной.