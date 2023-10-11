Авіаносець США прибув у східне Середземномор'я

Авіаносець США "Джеральд Р. Форд" вже прибув в східне Середземномор'я. Крім цього, в Ізраїль прибув перший літак із американськими боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт авіаносця в соцмережі Х.

Разом з ним прибули крейсер USS Normandy, а також есмінці USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney і USS Roosevelt.

"Прибуття цих високодієздатних сил у регіон є сильним сигналом стримування, якщо будь-яка ворожа проти Ізраїлю сторона задумає спробувати скористатися цією ситуацією", - заявив командувач Центрального командування США генерал Майкл Курілла.

До складу авіаносця входять 8 ескадрилій штурмових літаків і літаків підтримки. Його супроводжують крейсер USS Normandy, а також есмінці USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney і USS Roosevelt.

Крім цього, Al Jazeera передає слова ізраїльских військових, які кажуть, що перший літак із американськими боєприпасами приземлився в Ізраїлі.

Допомога США Ізраїлю

Після нападу ХАМАС на Ізраїль стало відомо, що США направляють свою авіаносну групу до східної частини Середземного моря. Також, за словами неназваного американського чиновника, Сполучені Штати перекинуть до Середземноморського регіону понад 20 літаків, йдеться про винищувачі F-35 та F-15.

Пізніше стало відомо, що туди ж направиться авіаносець "Дуайт Д. Ейзенхауер" - він прибуде орієнтовно через два тижні і, можливо, замінить попередній на його посту. Не виключається, що в регіоні залишаться обидва авіаносця.

Крім цього, США заявляли, що направили до Ізраїлю літаки з засобами ППО та боєприпасами.

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