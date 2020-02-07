В авиалайнерах Boeing 737 Max обнаружили новую проблему с программным обеспечением

Американская компания Boeing обнаружила на авиалайнерах модели 737 Max новую проблему с программным обеспечением. Об этом передает агентство Bloomberg.

При этом компания отметила, что не будет задерживать возврат самолета в эксплуатацию, которое ожидается в середине 2020 года. Проблема оказалась в том, что в ненужных случаях мог включаться индикатор, который должен был бы предупреждать о неисправности вспомогательной системы, которая управляет носом самолета.

"Производитель самолета заметил проблему во время полетных испытаний и сообщил о ней Федеральное управление авиации... Мы работаем над изменениями программного обеспечения 737 Max перед возвращением самолета в эксплуатацию, чтобы гарантировать, что этот индикатор будет срабатывать только по назначению", - указано в сообщении компании.

Напомним, ранее сообщалось, что американская компания Boeing полностью перепишет программное обеспечение для самолетов 737 MAX, запрещенных для эксплуатации после двух катастроф.

В декабре 2019 года Boeing официально прекратила производство самолетов 737 Max.