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Авиалайнер из Чехии экстренно сел в Хорватии из-за сообщения о бомбе

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Сплит, Пятница 25 июня 2021 18:20
Авиалайнер из Чехии экстренно сел в Хорватии из-за сообщения о бомбе Фото: самолет из Чехии экстренно сел в Сплите из-за сообщения о бомбе (twitter.com/honzalb)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Авиалайнер компании Smartwings вылетел 25 июня по маршруту Прага - Сплит (Хорватия). Самолет садился в конечной точке полета в экстренном режиме из-за сообщения о заложенной на борту бомбе.

Об этом сообщило чешское издание Zdopravy.

По его данным, злоумышленник сообщил о заложенном взрывном устройстве через контактную форму на сайте аэропорта Праги. "Мы немедленно передали уведомление всем службам безопасности и оперативным подразделениям Чехии, авиаперевозчику и службе управления воздушным движением", - отметили в пресс-службе воздушной гавани.

Самолет совершил посадку в конечном пункте полета - в хорватском городе Сплит. Приземление проходило в экстренном режиме. На борту находились 141 пассажир и 5 членов экипажа.

Посадка прошла успешно. Пассажиров и экипаж эвакуировали. Самолет отогнали на дальнюю стоянку. Спецслужбы приступили к его осмотру. Аэропорт продолжает работу в обычном режиме.

В компании Smartwings уточнили, что обратный вылет самолет будет задержан.

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