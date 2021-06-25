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Авіалайнер з Чехії екстрено сів у Хорватії через повідомлення про бомбу

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Сплит, П'ятниця 25 червня 2021 18:20
Авіалайнер з Чехії екстрено сів у Хорватії через повідомлення про бомбу Фото: літак з Чехії екстрено сів у Спліті через повідомлення про бомбу (twitter.com/honzalb)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Авіалайнер компанії Smartwings вилетів 25 червня за маршрутом Прага - Спліт (Хорватія). Літак сідав у кінцевій точці польоту в екстреному режимі через повідомлення про закладену на борту бомбу.

Про це повідомило чеське видання Zdopravy.

За його даними, зловмисник повідомив про закладений вибуховий пристрій через контактну форму на сайті аеропорту Праги. "Ми негайно передали повідомлення всім службам безпеки та оперативним підрозділам Чехії, авіаперевізнику і службі управління повітряним рухом", - зазначили в прес-службі повітряної гавані.

Літак здійснив посадку в кінцевому пункті польоту - в хорватському місті Спліт. Приземлення проходило в екстреному режимі. На борту знаходилися 141 пасажир і 5 членів екіпажу.

Посадка пройшла успішно. Пасажирів і екіпаж евакуювали. Літак відігнали на дальню стоянку. Спецслужби приступили до його огляду. Аеропорт продовжує роботу в звичайному режимі.

У компанії Smartwings уточнили, що зворотний виліт літак буде затриманий.

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