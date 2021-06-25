Авіалайнер з Чехії екстрено сів у Хорватії через повідомлення про бомбу

Авіалайнер компанії Smartwings вилетів 25 червня за маршрутом Прага - Спліт (Хорватія). Літак сідав у кінцевій точці польоту в екстреному режимі через повідомлення про закладену на борту бомбу.

Про це повідомило чеське видання Zdopravy .

За його даними, зловмисник повідомив про закладений вибуховий пристрій через контактну форму на сайті аеропорту Праги. "Ми негайно передали повідомлення всім службам безпеки та оперативним підрозділам Чехії, авіаперевізнику і службі управління повітряним рухом", - зазначили в прес-службі повітряної гавані.

Літак здійснив посадку в кінцевому пункті польоту - в хорватському місті Спліт. Приземлення проходило в екстреному режимі. На борту знаходилися 141 пасажир і 5 членів екіпажу.

Посадка пройшла успішно. Пасажирів і екіпаж евакуювали. Літак відігнали на дальню стоянку. Спецслужби приступили до його огляду. Аеропорт продовжує роботу в звичайному режимі.

У компанії Smartwings уточнили, що зворотний виліт літак буде затриманий.