Авіакомпанія «Українські вертольоти» надала воїнам Нацгвардії позашляховики, квадроцикли та інше обладнання на 21 млн грн.

ПрАТ “Авіакомпанія «Українські вертольоти»” в якості благодійної допомоги передала воїнам Національної гвардії України автомобілі підвищеної прохідності та квадроцикли (разом 32 одиниці техніки), а також медичне обладнання та інше спорядження загальною вартістю 21 млн гривень. Все це призначається підрозділам Нацгвардії, які від початку повномасштабної війни боронять нашу землю в найгарячіших точках на різних напрямках.

“Дана техніка буде залучена для підвищення ефективності виконання ними завдань: мобільності, підвезення боєприпасів, евакуації поранених”, – зазначив начальник одного зі структурних підрозділів ГУ НГУ полковник Олег Кравченко.

У Національній гвардії визнають, що волонтери відіграють важливу роль у підвищенні ефективності підрозділів Сил оборони України й зокрема підрозділів Нацгвардії і дякують всім, хто допомагає захисникам України.

Авіакомпанія «Українські вертольоти» з перших днів повномасштабного вторгнення надає благодійну допомогу не лише воїнам Національної гвардії, але й тим, хто боронить нашу землю в лавах підрозділів Міністерства внутрішніх справ, Збройних сил України, Служби безпеки, а також Головного управління розвідки МОУ. Компанія постачає бійцям автомобілі підвищеної прохідності, бронежилети, захисні шоломи, тепловізори, квадрокоптери, оптику, навісне обладнання для стрілецької зброї, польові аптечки та інше потрібне обладнання. Загалом на сьогоднішний день компанія «Українські вертольоти» надала такої допомоги на суму понад 52 млн гривень.

Найближчим часом Авіакомпанія готується передати чергову партію допомоги підрозділам Нацгвардії та Національної поліції України. Цього разу йдеться про пікапи, бронежилети та гідрокостюми загальною вартістю близько 32 млн гривень.

ПрАТ “Авіакомпанія «Українські вертольоти»” – це найбільший вертолітний оператор України. Вона понад десять років працює у гуманітарних, стабілізаційних і миротворчих місіях по всьому світу.

Авіакомпанія була заснована у 2002-му році і вже в 2003-му отримала Сертифікат експлуатанта. У 2006-му році компанія заслужила статус офіційного перевізника Організації Об'єднаних Націй та Всесвітньої продовольчої програми ООН. У 2013-му році стала членом Міжнародної вертолітної асоціації (HAI), а в 2014-му – членом Міжнародної асоціації по стабілізаційним операціям (ISOA).