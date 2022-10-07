Авиакомпания "Украинские вертолеты" предоставила воинам Нацгвардии внедорожники, квадроциклы и другое оборудование на 21 млн грн.

ЧАО "Авиакомпания «Украинские вертолеты»" в качестве благотворительной помощи передало воинам Национальной гвардии Украины автомобили повышенной проходимости и квадроциклы (всего 32 единицы техники), а также медицинское оборудование и другое снаряжение общей стоимостью 21 млн гривен.

Все это предназначается подразделениям Нацгвардии, которые с начала полномасштабной войны защищают нашу землю в самых горячих точках на разных направлениях.

"Данная техника будет привлечена для повышения эффективности выполнения ими задач: мобильности, подвоза боеприпасов, эвакуации раненых", – отметил начальник одного из структурных подразделений ГУ НГУ полковник Олег Кравченко.

В Национальной гвардии признают, что волонтеры играют важную роль в повышении эффективности подразделений Сил обороны Украины и в том числе подразделений Нацгвардии и благодарят всех, кто помогает защитникам Украины.

Авиакомпания «Украинские вертолеты» с первых дней полномасштабного вторжения оказывает благотворительную помощь не только воинам Национальной гвардии, но и тем, кто защищает нашу землю в рядах подразделений Министерства внутренних дел, Вооруженных сил Украины, Службы безопасности, а также Главного управления разведки МОУ. Компания поставляет бойцам автомобили повышенной проходимости, бронежилеты, защитные шлемы, тепловизоры, квадрокоптеры, оптику, навесное оборудование для стрелкового оружия, полевые аптечки и другое необходимое оборудование. В целом на сегодняшний день компания «Украинские вертолеты» предоставила такую помощь на сумму более 52 млн гривен.

В ближайшее время авиакомпания готовится передать очередную партию помощи подразделениям Нацгвардии и Национальной полиции Украины. На этот раз речь идет о пикапах, бронежилетах и гидрокостюмах общей стоимостью около 32 млн гривен.

ЧАО "Авиакомпания «Украинские вертолеты»" – это крупнейший вертолетный оператор Украины. Компания более десяти лет работает в гуманитарных, стабилизационных и миротворческих миссиях по всему миру.

Авиакомпания была основана в 2002 году и уже в 2003 году получила Сертификат эксплуатанта. В 2006 году она заслужила статус официального перевозчика Организации Объединенных Наций и Всемирной продовольственной программы ООН. В 2013 году стала членом Международной вертолетной ассоциации (HAI), а в 2014 – членом Международной ассоциации по стабилизационным операциям (ISOA).