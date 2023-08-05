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Авіакомпанія Туркменістану продовжила заборону на польоти до Москви

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Субота 05 серпня 2023 17:22
Авіакомпанія Туркменістану продовжила заборону на польоти до Москви Ілюстративне фото: Авіакомпанія Туркменістану продовжила заборону на польоти до Москви (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Головна авіакомпанія Туркменістану ухвалила рішення продовжити заборону на польоти в Москву до 28 жовтня. Раніше компанія призупинила рейси з Ашхабада до Москви до 22 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу авіакомпанії.

Зазначається, що авіакомпанія "Туркменістан" із 8 серпня до 28 жовтня 2023 року призупиняє виконання рейсів за маршрутом Ашхабад - Москва - Ашхабад. Польоти в Росію будуть виконуватися за маршрутом Ашхабад - Казань - Ашхабад.

"Пасажирам, які мають авіаквитки за напрямком Москва - Ашхабад, необхідно самостійно прибути до Казані за три години до вильоту згідно з датою та часом, зазначеними в авіаквитку", - ідеться в повідомленні.

Призупинення рейсів до Москви

Авіакомпанія "Туркменістан" повідомляла, що припиняє польоти до Москви через атаку безпілотників на російську столицю.

Висотна будівля в діловому районі Москви, в якому розташовані три Міністерства уряду Росії, 1 серпня вдруге за три дні була вражена безпілотником. Росія назвала це "терористичною атакою" з боку України.

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