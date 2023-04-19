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Авіакомпанія Ryanair готова швидко відновити роботу в Україні після війни: названо терміни

Фото: авіакомпанія Ryanair готова швидко відновити роботу в Україні після війни (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Найбільша авіакомпанія Європи Ryanair готова відновити роботу в Україні після завершення бойових дій і відкриття повітряного простору над країною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначається, Ryanair найняла близько 60 українських пілотів і близько 80 членів екіпажу, які в основному знаходяться на базах у Польщі в очікуванні відкриття ринку.

За словами головного виконавчого директора Ryanair Holdings Plc Майкла О'Лірі, авіакомпанія планує створити 30 маршрутів і розгорнути кілька баз у країні протягом 12 місяців після повернення.

"Ми зможемо полетіти туди приблизно за два тижні. Ми активно шукаємо способи й вивчаємо можливості для повернення в Україну", - сказав О'Лірі.

Він прогнозує, що відбудова України надасть величезну можливість для європейського бізнесу, а авіація відіграватиме ключову роль, тому що "росіяни, ймовірно, підірвуть дороги та мости на виїзді" і літаки стануть ключовим способом пересування.

До вторгнення Росії в Україну та подальшого закриття повітряного простору країни Ryanair була другою за величиною авіакомпанією на ринку. Тепер перевізник, за словами гендиректора, буде прагнути отримати першість.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що авіакомпанія Ryanair наймає значну кількість українських пілотів та бортпровідників, щоб бути готовим повернутися до країни після закінчення війни з Росією.

Також раніше ми писали, які авіакомпанії першими прийдуть в Україну після відкриття неба.

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