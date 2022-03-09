Авиакомпания Казахстана Air Astana отменила все рейсы в Россию

"За последние сутки Air Astana отменила несколько рейсов (без выбора альтернативы -ред.) в Россию, ссылаясь на некое правительственное распоряжение. Вчера Омск, Санкт-Петербург. У людей проблемы, которые собирались на обучение, сдавали тесты ПЦР. Рейсы отменены из Нур-Султана", - пожаловался один из читателей местного издания.

Авиакомпания, со своей стороны, пообещала прокомментировать ситуацию позже.

В письме к клиентам авиакомпании отмечается, что Air Astana приостановила рейсы в пользу безопасности пассажиров, экипажа и самолетов.