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Авиакомпания Казахстана Air Astana отменила все рейсы в Россию

Автор: Сергей Пышкин

Жители Казахстана не могут улететь в Россию. Компания авиарейсов Air Astana отменила все рейсы в города соседней страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Nur.

"За последние сутки Air Astana отменила несколько рейсов (без выбора альтернативы -ред.) в Россию, ссылаясь на некое правительственное распоряжение. Вчера Омск, Санкт-Петербург. У людей проблемы, которые собирались на обучение, сдавали тесты ПЦР. Рейсы отменены из Нур-Султана", - пожаловался один из читателей местного издания.

Авиакомпания, со своей стороны, пообещала прокомментировать ситуацию позже.

В письме к клиентам авиакомпании отмечается, что Air Astana приостановила рейсы в пользу безопасности пассажиров, экипажа и самолетов.

Война России против Украины продолжается четырнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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