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Авиакомпания Flynas запустила авиарейс из "Борисполя" в Саудовскую Аравию

Автор: РБК-Украина

Лоукостер Flynas выполнила дебютный рейс в аэропорт "Борисполь". С сегодняшнего дня рейсы будут осуществляться трижды в неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Борисполь».

Известно, что рейс будет выполняться по соответствующему графику:

  • Джидда - Международный аэропорт "Борисполь": 9:30 - 14:05 (пн, ср, пт);
  • Международный аэропорт "Борисполь" - Джидда: 15:05 - 19:50 (пн, ср, пт);

Как отметил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности и развитию инфраструктуры ГП "МА Борисполь" Георгий Зубко, Джидда стала вторым городом Саудовской Аравии, которая имеет прямое сообщение с аэропортом "Борисполь". В частности, открытие нового рейса в короткие сроки, является отличным результатом для авиакомпании.

"Желаем авиакомпании дальнейшего развития сети маршрутов, довольных пассажиров, легких рейсов и безопасных полетов", - добавил Георгий Зубко.

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