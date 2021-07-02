Авіакомпанія Flynas запустила авіарейс з "Борисполя" до Саудівської Аравії

Лоукостер Flynas виконала дебютний рейс в аеропорт "Бориспіль". Відсьогодні рейси здійснюватимуться тричі на тиждень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу аеропорта «Бориспіль».
Відомо, що рейс виконуватиметься за відповідним графіком:
Як відзначив заступник генерального директора комерційної діяльності та розвитку інфраструктури ДП "МА Бориспіль" Георгій Зубко, Джидда стала другим містом Саудівської Аравії, яка має пряме сполучення з аеропортом "Бориспіль". Зокрема, відкриття нового рейсу в короткі терміни, є відмінним результатом для авіакомпанії.
"Бажаємо авіакомпанії подальшого розвитку мережі маршрутів, задоволених пасажирів, легких рейсів і безпечних польотів", - додав Георгій Зубко.