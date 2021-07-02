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Авіакомпанія Flynas запустила авіарейс з "Борисполя" до Саудівської Аравії

Автор: РБК-Україна

Лоукостер Flynas виконала дебютний рейс в аеропорт "Бориспіль". Відсьогодні рейси здійснюватимуться тричі на тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу аеропорта «Бориспіль».

Відомо, що рейс виконуватиметься за відповідним графіком:

  • Джидда - Міжнародний аеропорт "Бориспіль": 9:30 - 14:05 (пн, ср, пт);
  • Міжнародний аеропорт "Бориспіль" - Джидда: 15:05 - 19:50 (пн, ср, пт);

Як відзначив заступник генерального директора комерційної діяльності та розвитку інфраструктури ДП "МА Бориспіль" Георгій Зубко, Джидда стала другим містом Саудівської Аравії, яка має пряме сполучення з аеропортом "Бориспіль". Зокрема, відкриття нового рейсу в короткі терміни, є відмінним результатом для авіакомпанії.

"Бажаємо авіакомпанії подальшого розвитку мережі маршрутів, задоволених пасажирів, легких рейсів і безпечних польотів", - додав Георгій Зубко.

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