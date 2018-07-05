Авіакомпанія Bravo Airways перестала виконувати перельоти з Харкова у Люблін

Рейси за авиамаршруту Харків-Люблін показали низький рівень завантаження

Авіакомпанія Bravo Airways припинила виконання рейсів з Харкова у Люблін (Польща). Про це ЦТС підтвердили в авіакомпанії.

Повідомляється, що станом на сьогодні, 5 липня 2018 року, онлайн-розкладі польського аеропорту дані рейси відсутні.

"Авіакомпанія Bravo дійсно призупинила продаж квитків та виконання рейсів за маршрутом Харків-Люблін-Київ з комерційних причин", - підтвердили в компанії.

Додали, що рейси за цим авіамаршрутом показали низький рівень завантаження.

"Це рішення також було виправданим з точки зору оптимізації маршрутної сітки і програми польотів авіакомпанії", - повідомив авіаперевізник.

У компанії уточнили, що виконання рейсів з Києва та Херсона у Люблін не буде зупинятися. У розклад авіамаршруту будуть внесені коригування для більшої зручності пасажирів, що, відповідно, має зробити авіаперевезення по даному напрямку більш рентабельними.

Нагадаємо, сьогодні, 5 липня, аварійний літак MD-83 авіакомпанії Bravo, який у червні викотився за злітну смугу під час посадки в аеропорту "Київ", відправили на утилізацію.