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Авиакомпании отказываются везти группу канадцев из-за нарушений COVID-ограничений

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Мексика, Пятница 07 января 2022 17:38
Авиакомпании отказываются везти группу канадцев из-за нарушений COVID-ограничений Фото: пассажиров из Канады не хотят брать в самолет из-за нарушений правил карантина (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

Группа канадцев курили, распивали алкоголь и танцевали в самолете во время чартерного рейса из Монреаля в Канкун (Мексика). Теперь авиакомпании отказываются перевозить их обратно в Канаду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Компания из Канады организовала себе путешествие за день до Нового года. Однако во время полета они вели себя шумно и не соблюдали COVID-правила, в частности, не надели маски.

Однако после такого перелета группа канадцев оказалась заблокированной в стране. Несколько авиакомпаний не желают отправлять их обратно в Канаду. Так, авиаперевозчик Sunwing Airlines, который доставил группу в Мексику, отменил обратный рейс, сославшись на деструктивное поведение компании. Две другие коммерческие авиакомпании отказались допустить группу из более чем двух десятков пассажиров на борт своих самолетов.

Известно, что девушка, которая летела одним рейсом с компанией из Канады, получила положительный тест на коронавирус. Она пожаловалась, что хотела расслабится на отдыхе, но вместо этого проходит изоляцию. По ее оценкам, еще около 30 человек, совершивших рейс 30 декабря, также дали положительный результат.

"Перед отменой обратного рейса 5 января некоторые канадские пассажиры мазали нос вазелином, пытаясь "обмануть" тесты на коронавирус", - говорится в сообщении.

Напомним, в период, когда жители западных стран праздновали Рождество, было отменено уже около 8 тысяч авиарейсов. Общее число жертв коронавируса по всему миру превысило 5,3 млн человек.

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