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Авіакомпанії відмовляються везти групу канадців через порушення COVID-обмежень

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Мексика, П'ятниця 07 січня 2022 17:38
Авіакомпанії відмовляються везти групу канадців через порушення COVID-обмежень Фото: пасажирів з Канади не хочуть брати в літак через порушення правил карантину (Pixabay)
Автор: Іванна Шовкун

Група канадців курили, розпивали алкоголь і танцювали в літаку під час чартерного рейсу з Монреалю до Канкуна (Мексика). Тепер авіакомпанії відмовляються перевозити їх назад у Канаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Компанія з Канади організувала собі подорож за день до Нового року. Однак під час польоту вони поводилися шумно і не дотримувалися COVID-правил, зокрема, не надягли маски.

Проте після такого перельоту група канадців виявилася заблокованою в країні. Декілька авіакомпаній не бажають відправляти їх назад до Канади. Так, авіаперевізник Sunwing Airlines, який доставив групу до Мексики, скасував зворотний рейс, пославшись на деструктивну поведінку компанії. Дві інші комерційні авіакомпанії відмовилися допустити групу з більш як двох десятків пасажирів на борт своїх літаків.

Відомо, що одна дівчина, яка летіла одним рейсом з компанією з Канади, отримала позитивний тест на коронавірус. Вона поскаржилася, що хотіла розслабитися на відпочинку, але натомість проходить ізоляцію. За її оцінками, ще близько 30 людей, які здійснили рейс 30 грудня, також дали позитивний результат.

"Перед скасуванням зворотного рейсу 5 січня деякі канадські пасажири мазали ніс вазеліном, намагаючись "обдурити" тести на коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в період, коли жителі західних країн святкували Різдво, було скасовано вже близько 8 тисяч авіарейсів. Загальна кількість жертв коронавірусу по всьому світу перевищила 5,3 млн людей.

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