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В авіакатастрофі в Індії загинули всі 242 людини на борту, - ЗМІ

Фото: в Індії розбився пасажирський літак (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Індії сьогодні, 12 червня, розбився пасажирський літак. Загинули всі пасажири та екіпаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Indian Express.

Видання з посиланням на поліцію пише, що всі 242 людини, які перебували на борту літака, що летів з Ахмедабада до Лондона, загинули внаслідок аварії.

Трагедія в Індії

Нагадаємо, сьогодні, 12 червня, рейс компанії Air India впав на дах гуртожитку медичного коледжу. Авіакатастрофа сталася біля аеропорту Ахмедабад.

Після того, як літак розбився, у небі був помітний густий дим. Почалася пожежа.

На борту перебували 230 пасажирів, 10 членів екіпажу і 2 пілоти.

ЗМІ раніше писали, що внаслідок авіакатастрофи могли загинути щонайменше 30 осіб. Але точної кількості жертв офіційні джерела не повідомляли.

Всі деталі трагедії - в матеріалі РБК-Україна.

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ІндіяАвіакатастрофа