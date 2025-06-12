В авіакатастрофі в Індії загинули всі 242 людини на борту, - ЗМІ

Трагедія в Індії

Нагадаємо, сьогодні, 12 червня, рейс компанії Air India впав на дах гуртожитку медичного коледжу. Авіакатастрофа сталася біля аеропорту Ахмедабад.

Після того, як літак розбився, у небі був помітний густий дим. Почалася пожежа.

На борту перебували 230 пасажирів, 10 членів екіпажу і 2 пілоти.

ЗМІ раніше писали, що внаслідок авіакатастрофи могли загинути щонайменше 30 осіб. Але точної кількості жертв офіційні джерела не повідомляли.

Всі деталі трагедії - в матеріалі РБК-Україна.

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