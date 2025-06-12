В авіакатастрофі в Індії загинули всі 242 людини на борту, - ЗМІ

В Індії сьогодні, 12 червня, розбився пасажирський літак. Загинули всі пасажири та екіпаж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Indian Express.
Видання з посиланням на поліцію пише, що всі 242 людини, які перебували на борту літака, що летів з Ахмедабада до Лондона, загинули внаслідок аварії.
Нагадаємо, сьогодні, 12 червня, рейс компанії Air India впав на дах гуртожитку медичного коледжу. Авіакатастрофа сталася біля аеропорту Ахмедабад.
Після того, як літак розбився, у небі був помітний густий дим. Почалася пожежа.
На борту перебували 230 пасажирів, 10 членів екіпажу і 2 пілоти.
ЗМІ раніше писали, що внаслідок авіакатастрофи могли загинути щонайменше 30 осіб. Але точної кількості жертв офіційні джерела не повідомляли.
Всі деталі трагедії - в матеріалі РБК-Україна.
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