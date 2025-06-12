В авиакатастрофе в Индии погибли все 242 человека на борту, - СМИ

Трагедия в Индии

Напомним, сегодня, 12 июня, рейс компании Air India упал на крышу общежития медицинского колледжа. Авиакатастрофа произошла возле аэропорта Ахмедабад.

После того, как самолет разбился, в небе был заметен густой дым. Начался пожар.

На борту находились 230 пассажиров, 10 членов экипажа и 2 пилота.

СМИ ранее писали, что в результате авиакатастрофы могли погибнуть по меньшей мере 30 человек. Но точное количество жертв официальные источники не сообщали.

Все детали трагедии - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.