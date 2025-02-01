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Авіакатастрофа у Вашингтоні: вертоліт використовувався як "таксі" для VIP-персон

Вашингтон, Субота 01 лютого 2025 21:42
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Авіакатастрофа у Вашингтоні: вертоліт використовувався як "таксі" для VIP-персон Фото: літак, що впав в результаті авіакатастрофи (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Армійський вертоліт Black Hawk, який врізався в пасажирський літак, що заходив на посадку у Вашингтоні, використовувався як "таксі" для VIP-персон. Того дня він проходив перевірку готовності до термінового транспортування вищого керівництва США в безпечну зону "в разі нападу на столицю".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Повідомляється, що в п'ятницю було впізнано обох пілотів: це були старший уорент-офіцер 2-го класу Ендрю Ллойд Івс і штаб-сержант Раян Остін О'Хара.

12-й авіаційний батальйон, що базується у Форт-Бельвуарі (штат Вірджинія), уже кілька десятиліть літає в гарячі точки, від В'єтнаму до Лівану, і вивозить звідти вищих чиновників. Але зараз підрозділ діє переважно всередині США, пише WSJ.

Зокрема, він відповідає за "план безперервності операцій". Який дозволяє уряду продовжувати роботу в разі подій, подібних до терактів 11 вересня 2001 року.

Пілоти також перевозять вищих військових та інших офіційних осіб до Вашингтона. А вертольоти Gold Tops фактично стали висококласним повітряним таксі для вашингтонських VIP-персон, доставляючи пасажирів до різних місць Пенсільванії, Вірджинії та Меріленда.

За словами Ендрю Логана, одного із засновників сайту Helicopters of DC, який відстежує вертолітні операції, армійські гелікоптери іноді перевозять трьох- і чотиризіркових генералів із Форт-Бельвуара до Пентагону.

"Я чув, як пілоти говорили, що їм подобається бути таксі для генералів", - зазначив він.

Нагадаємо, 29 січня у небі над Вашингтоном зіткнулися пасажирський літак Bombardier CRJ700 та військовий вертоліт Black Hawk, уламки бортів впали у річку Потомак.

У катастрофі загинули 67 осіб - 60 пасажирів (спортсмени та тренери з фігурного катання, у тому числі кілька вихідців з Росії) та 4 члени екіпажу цивільного борту, а також троє військових у гелікоптері.

Згідно з записами польотів та внутрішніми звітами, авіакатастрофа могла стати наслідком виходу з ладу кількох рівнів апарату авіаційної безпеки США.

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Сполучені Штати Америки Вашингтон Авіакатастрофа
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