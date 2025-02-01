Авіакатастрофа у Вашингтоні: вертоліт використовувався як "таксі" для VIP-персон

Армійський вертоліт Black Hawk, який врізався в пасажирський літак, що заходив на посадку у Вашингтоні, використовувався як "таксі" для VIP-персон. Того дня він проходив перевірку готовності до термінового транспортування вищого керівництва США в безпечну зону "в разі нападу на столицю".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Повідомляється, що в п'ятницю було впізнано обох пілотів: це були старший уорент-офіцер 2-го класу Ендрю Ллойд Івс і штаб-сержант Раян Остін О'Хара.

12-й авіаційний батальйон, що базується у Форт-Бельвуарі (штат Вірджинія), уже кілька десятиліть літає в гарячі точки, від В'єтнаму до Лівану, і вивозить звідти вищих чиновників. Але зараз підрозділ діє переважно всередині США, пише WSJ.

Зокрема, він відповідає за "план безперервності операцій". Який дозволяє уряду продовжувати роботу в разі подій, подібних до терактів 11 вересня 2001 року.

Пілоти також перевозять вищих військових та інших офіційних осіб до Вашингтона. А вертольоти Gold Tops фактично стали висококласним повітряним таксі для вашингтонських VIP-персон, доставляючи пасажирів до різних місць Пенсільванії, Вірджинії та Меріленда.

За словами Ендрю Логана, одного із засновників сайту Helicopters of DC, який відстежує вертолітні операції, армійські гелікоптери іноді перевозять трьох- і чотиризіркових генералів із Форт-Бельвуара до Пентагону.

"Я чув, як пілоти говорили, що їм подобається бути таксі для генералів", - зазначив він.