Авиакатастрофа в Турции: количество погибших возросло, среди них известный генерал

Среди погибших - командир 8-го корпуса Сухопутных войск генерал-лейтенант Осман Ербаш.

В Минобороны Турции не сообщают о причинах катастрофы.

На место спасательной операции приехали глава Минобороны Хулуси Акар, начальник Генштаба генерал Яшар Гюлер и командующий Сухопутными войсками генерал Умит Дюндар

4 марта стало известно, военный вертолет разбился на юго-востоке Турции. Сначала сообщалось, что в результате чего погибли дев'ять солдат, а пострадали четыре.

Напомним, 23 февраля в Польше недалеко от города Пщина (Силезское воеводство) разбился частный вертолет. В результате аварии погибли два человека.