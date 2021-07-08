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В Швеции сразу после вылета из аэропорта разбился самолет

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Четверг 08 июля 2021 21:52
Автор: РБК-Украина

Возле аэропорта шведского города Эребру потерпел крушения самолет. На его борту находилось девять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Goteborgs Posten.

В четверг вечером поступил сигнал SOS о крушении самолета в аэропорту Эребру.

"Восемь парашютистов и один пилот находились на борту небольшого винтового самолета. Шведское морское и воздушное спасательное агентство начало спасательную операцию вместе с аварийно-спасательными службами, полицией и скорой помощью", - заявил сотрудник пресс-службы Шведской морской администрации.

На месте происшествия работают три пожарные части спасательных служб. Десять машин скорой помощи также находятся вблизи места происшествия.

По данным TV4, в больницу доставлены два человека.

При этом издание Aftonbladet сообщает, что самолет потерпел крушение на местности примерно в 200 метрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта.

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