Авиакатастрофа МАУ: суд обязал власти Ирана выплатить компенсации

Глава Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси заявил, что власти страны должны срочно выполнить свои обязательства по компенсации семьям жертв авиакатастрофы самолета МАУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Tasnim.

Раиси заявил о "необходимости незамедлительно выплатить компенсации родственникам погибших в результате катастрофы украинского лайнера".

Также он добавил, что "представители судебных властей Ирана связались по телефону с семьями всех иранцев, погибших в результате крушения самолета".

Напомним, президент Ирана Хасан Рухани передал письмо Владимиру Зеленскому относительно крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране.

Кроме того, украинские эксперты первыми обнаружили элементы ракеты, которой был сбит самолет "Международных авиалиний Украины" в Тегеране, и сделали они это благодаря личным вещам жертв падения самолета.

Авиакатастрофа в Иране произошла 8 января 2020 года. Лайнер компании "Международные авиалинии Украины" выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Через несколько минут после взлета его сбил Корпус стражей исламской революции Ирана, якобы перепутав с самолетом Соединенных Штатов. Жертвами катастрофы стали 176 человек, среди которых 11 украинцев.