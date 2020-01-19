Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран не собирается отдавать черные ящики

Глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил, что Иран самостоятельно расшифровывает бортовые самописцы разбившегося украинского самолета МАУ и еще не принял окончательного решения об их отправке за границу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство IRNA.

"В настоящее время иранские эксперты изучают черный ящик потерпевшего крушение украинского самолета", - заявил он.

При этом Резайефар добавил, что в случае неудачной попытки расшифровать черные ящики, они будут переданы в Украину или Францию.

краинским экспертам первыми удалось обнаружить элементы ракеты, которой был сбит самолет "Международных авиалиний Украины" в Тегеране, и сделали они это благодаря личным вещам жертв падения самолета.

Кроме того, 19 января в Украину прилетел борт с телами погибших в авиакатастрофе украинцами. В аэропорту их встречали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, министр иностранных дел Вадим Пристайко и другие чиновники.

Авиакатастрофа в Иране произошла 8 января 2020 года. Лайнер компании "Международные авиалинии Украины" выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Через несколько минут после взлета его сбил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, якобы перепутав с американским самолетом. Жертвами катастрофы стали 176 человек - все, кто был на борту.