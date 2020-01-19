Авіакатастрофа літака МАУ: Іран не збирається віддавати чорні ящики

Голова відділу розслідування пригод Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайефар заявив, що Іран самостійно розшифровує бортові самописці розбився українського літака МАУ і ще не прийняв остаточного рішення про їх відправлення за кордон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство IRNA.

"В даний час іранські експерти вивчають чорний ящик потерпілого катастрофу українського літака", - заявив він.

При цьому Резайефар додав, що в разі невдалої спроби розшифрувати чорні ящики, вони будуть передані в Україну або Францію.

країнським експертам першими вдалося виявити елементи ракети, якою був збитий літак "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані, і зробили вони це завдяки особистим речам жертв падіння літака.

Крім того, 19 січня в Україну прилетів борт з тілами загиблих в авіакатастрофі українцями. В аеропорту їх зустрічали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко та інші чиновники.

Авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Лайнер компанії "Міжнародні авіалінії України" виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. Через кілька хвилин після зльоту його збив Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану, нібито переплутавши з американським літаком. Жертвами катастрофи стали 176 осіб - всі, хто був на борту.