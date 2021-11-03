Авиакатастрофа в России: в экипаже Ан-12 могли быть граждане Украины

По данным авиакомпании, в экипаже были граждане Беларуси, России и Украины.

"Сейчас все обстоятельства устанавливаются. Предположительно, на борту находились 7 человек", - отметили в компании.

Российские СМИ со ссылкой на экстренные службы пишут, что погибли все семеро, но пока нашли тела только пяти погибших. Данный самолет эксплуатировался с 1968 года.

Российский Telegram-канал Mash пишет, что на борту якобы были украинцы Олег Щучко (второй пило) и Александр Чуприненко.

РБК-Украина обратилось за комментарием в Министерство иностранных дел.