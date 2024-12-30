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Авіакатастрофа в Південній Кореї: розслідування зосередиться на зіткненні з птахами й шасі

Понеділок 30 грудня 2024 09:25
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Авіакатастрофа в Південній Кореї: розслідування зосередиться на зіткненні з птахами й шасі Ілюстративне фото: розслідування авіакатастрофи в Південній Кореї зосередиться на ударі птахів й не справності шасі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Слідчі, які з'ясовують причини авіакатастрофи літака Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air у Південній Кореї, зосередяться на зіткненні з птахами й відмові шасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Попри те, що внаслідок авіакатастрофи літак був майже повністю зруйнований - слідчі зрештою отримають необхідні дані для відновлення картини подій. Одними з ключових моментів буде інформація з двох бортових самописців, які вже були витягнуті з уламків. Аналіз одного з самописців може зайняти трохи більше часу через його пошкодження.

Слідчі, своєю чергою, стверджують, що наразі ще рано робити припущення про те, що могло стати причиною катастрофи. Зіткнення з птахами не є чимось незвичним, але це рідко призводить до авіакатастрофи, оскільки літаки можуть деякий час працювати на одному двигуні. У тому ж числі залишається незрозумілим, чому не розгорнулося шасі літака й чи є зв'язок між цією несправністю і зіткненням з птахами.

Bloomberg додає, що пілот Boeing 737-800 подав аварійний сигнал через кілька хвилин після того, як диспетчерська вишка попередила про наліт птахів.

"Він перервав свою першу посадку, пішов на обхід і з другої спроби змінив напрямок на злітно-посадковій смузі. Диспетчерська вишка дала дозвіл на посадку в зворотному напрямку, і офіційні особи заявили, що малоймовірно, що довжина злітно-посадкової смуги стала причиною аварії", - пише Bloomberg.

Авіакатастрофа у Південній Кореї

У неділю, 29 грудня, у південнокорейському місті Муан сталася авіакатастрофа, що трапилася з пасажирським літаком Boeing 737-800. Літак належав авіакомпанії Jeju Air і виконував рейс з Бангкока під номером 7C2216. Більшість пасажирів на борту були громадянами Республіки Корея.

Через технічні неполадки літак не зміг випустити шасі. У результаті цього він виїхав за межі злітно-посадкової смуги, зіткнувся із зовнішньою стіною аеропорту та загорівся.

Внаслідок авіакатастрофи загинули 179 осіб.

Більше інформації про цей трагічний інцидент можна знайти в матеріалі РБК-Україна.

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