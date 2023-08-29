Авіакатастрофа під Житомиром: почалася розшифровка чорних скриньок

Слідство розпочало розшифровку чорних скриньок двох навчально-бойових літаків, які зіткнулися у Житомирській області 25 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радницю з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяну Сап'ян в ефірі телемарафону.

"На сьогодні стало відомо, що буде проводитися внутрішнє розслідування штабом Повітряних сил. Чому стався цей інцидент під час вильоту навчально-бойових літаків", - сказала вона.

До того ж, Сап'ян повідомила, що вже почалася розшифровка чорних скриньок. Йдеться про бортові самописці.

Вона зазначила, що особлива увага буде приділена роботі частини механізмів літаків, тобто їхнім технічним характеристикам.

"Ще одна із новин на сьогодні - розпочалося вісім експертиз. Які також мають довести: або літаки були несправні, або це була помилка пілотів, або це було порушення при організації здійснення польотів", - розповіла радниця.

Сап'ян також додала, що наразі очікують на початок судово-медичних експертиз.

За її словами, наразі вже опитано близько 30 свідків. Йдеться про цивільних громадян, а також тих, які були залучені до польотів або в той день перебували на робочому місці.

Авіакатастрофа під Житомиром

25 серпня у Житомирській області зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Внаслідок аварії загинули троє українських пілотів, серед яких і відомий льотчик Андрій Пільщиков з позивним "Джус".

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що терміни розслідування катастрофи поки невідомі. Воно може тривати до півроку.

Додамо, що слідство вивчає три можливі версії авіакатастрофи, а попередня кваліфікація - це порушення правил польотів або підготовка до них.

Більше про загиблого льотчика "Джуса", який був відомий в Україні та за кордоном, - читайте у матеріалі РБК-Україна. Додамо, що сьогодні із Пільщиковим попрощалися у Києві, на церемонію прийшло багато людей.

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