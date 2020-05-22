Посольство проверяет, были ли среди жертв авиакатастрофы в Пакистане украинцы

Фото: пожар на месте авиакатастрофы в Пакистане (twitter.com/WPCION)

В результате авиакатастрофы в районе Карачи погибли около 90 человек

Посольство Украины в Пакистане проверит, погибли ли украинцы во время авиакатастрофы самолета "Пакистанских авиалиний". По предварительным данным, в результате авиакатастрофы погибли 90 человек.

Об этом РБК-Украина сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"22 мая, произошла авиакатастрофа пассажирского самолета А320 (Лахор-Карачи) "Международных авиалиний Пакистана". По предварительной информации 90 пассажиров (в том числе члены экипажа) погибли. Посольство проверяет, не было ли на борту граждан Украины", - сообщил Погорельцев.

Напомним, сегодня, 22 мая, в районе Карачи произошла авиакатастрофа с участием самолета "Пакистанских авиалиний". Изначально сообщалось, что на борту самолета находились как минимум 95 пассажиров и члены экипажа.

Ранее РБК-Украина писало, что в начале мая в Днепропетровской области разбился одномоторный самолет, на борту которого находились 2 человека. Самолет упал вне населенного пункта, после чего загорелся. В результате авиакатастрофы погибли оба человека.

Автор: Анастасия Светлевская