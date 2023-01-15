Авіакатастрофа в Непалі. В МЗС перевіряють, чи були на борту українці

"МЗС України взаємодіє із непальською стороною задля з‘ясування можливої наявності українців серед пасажирів літака, який зазнав катастрофи в Непалі. Про результати інформуватимемо додатково", - написав Ніколенко.

Що відомо про авіакатастрофу в Непалі

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про падіння пасажирського літака в Непалі, на його борту перебували 72 людини (з яких 68 пасажирів та чотири члени екіпажу), всі вони, попередньо, загинули.

Борт ATR 72 авіакомпанії Yeti Airlines було прямував зі столиці Катманду в Покхару.

Наразі на місці падіння літака працюють екстрені служби. Що стало причиною авіакатастрофи поки не відомо.

Втім, вже офіційно підтверджено перебування чотирьох росіян на борту. За даними ЗМІ, там також знаходилися громадяни таких країн: Індія, Республіка Ірландія, Південна Корея, Австралія, Франція та Аргентина.

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