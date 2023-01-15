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Авиакатастрофа в Непале. В МИД проверяют, были ли на борту украинцы

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Киев, Воскресенье 15 января 2023 11:04
Авиакатастрофа в Непале. В МИД проверяют, были ли на борту украинцы Фото: Олег Николенко, спикер МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство иностранных дел выясняет, находились ли на борту самолета украинцы, который сегодня упал в Непале. В настоящее время ведомство взаимодействует с непальской стороной по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко в Facebook.

"МИД Украины взаимодействует с непальской стороной для выяснения возможного наличия украинцев среди пассажиров самолета, потерпевшего катастрофу в Непале. О результатах будем информировать дополнительно", - написал Николенко.

Что известно об авиакатастрофе в Непале

Напомним, сегодня стало известно о падении пассажирского самолета в Непале, на его борту находились 72 человека (из которых 68 пассажиров и четыре члена экипажа), все они, предварительно, погибли.

Борт ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines следовал из столицы Катманду в Покхару.

В настоящее время на месте падения самолета работают экстренные службы. Что стало причиной авиакатастрофы, пока не известно.

Впрочем, уже официально подтверждено нахождение четырех россиян на борту. По данным СМИ, там также находились граждане таких стран: Индия, Республика Ирландия, Южная Корея, Австралия, Франция и Аргентина.

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