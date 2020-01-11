Авиакатастрофа в Иране: Тегеран начал выдавать визы канадским специалистам

Власти Ирана начали выдавать визы канадским специалистам, которые должны принять участие в расследовании катастрофы лайнера "Международных авиалиний Украины" в Иране. Об этом сообщил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань в Twitter, передает РБК-Украина.

Шампань уточнил, что группа канадских технических специалистов Совета по безопасности на транспорте и дипломатов уже находится в Анкаре и ждет там получения иранских виз.

"На сегодняшний день Иран выдал нам две визы. Мы надеемся, что другие визы будут выданы в самое ближайшее время и мы сможем начать оказывать консульские услуги, помогать в идентификации жертв катастрофы и участвовать в расследовании", - написал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во второй раз по телефону обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ситуацию относительно расследования причин катастрофы самолета украинских авиалиний в Иране. Зеленский отметил, что украинские эксперты анализируют полученные данные. Все версии причин авиакатастрофы считаются возможными.

Ранее Трюдо заявлял, что у него есть разведывательные данные из нескольких источников о том, что Иран сбил украинский самолет под Тегераном. По его словам, самолет могли сбить случайно.