Авіакатастрофа в Ірані: Тегеран почав видавати візи канадським фахівцям

Влада Ірану почала видавати візи канадським фахівцям, які повинні взяти участь в розслідуванні катастрофи лайнера "Міжнародних авіаліній України" в Ірані. Про це повідомив глава МЗС Канади Жан-Філіп Шампань Twitter, передає РБК-Україна.

Шампань уточнив, що група канадських технічних фахівців Ради з безпеки на транспорті і дипломатів вже знаходиться в Анкарі і чекає там отримання іранських віз.

"На сьогоднішній день Іран видав нам дві візи. Ми сподіваємося, що інші візи будуть видані найближчим часом ми зможемо почати надавати консульські послуги, допомагатимуть в ідентифікації жертв катастрофи і брати участь в розслідуванні", - написав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вдруге по телефону обговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо ситуацію щодо розслідування причин катастрофи літака українських авіаліній в Ірані. Зеленський зазначив, що українські експерти аналізують отримані дані. Всі версії причин авіакатастрофи вважаються можливими.

Раніше Трюдо заявляв, що у нього є розвідувальні дані з декількох джерел про те, що Іран збив український літак під Тегераном. За його словами, літак могли збити випадково.